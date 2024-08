Jennifer Lopez e Ben Affleck divorziano dopo 2 anni di matrimonio | ora è ufficiale

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 21 agosto 2024)e Benduedi: la notizia arriva a conferma delle numerose voci sulla crisi tra la popstar e l’attore, che ormai andavano avanti da mesi.ha inoltrato i documenti per il divorzio martedì 20 agosto alla corte superiore della contea di Los Angeles. I due sono ufficialmente separati dal 26 aprile.e Bensi erano sposati a luglio 2022 a Las Vegas e poi avevano dato una grande cerimonia nuziale in Georgia, il 20 agosto 2022, esattamente duefa. La coppia aveva deciso di sposarsiessere tornata insieme a distanza di moltidal loro primo fidanzamento, già interrotto nel 2004 a causa delle forti pressioni mediatiche. Non molto tempo faaveva anche spiegato che la rottura da Ben le aveva spezzato il cuore.