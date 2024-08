Incastrato sul nastro compattatore dei rifiuti | operaio di 22 anni muore a Monza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Unè morto adopo essere rimastoin untrasportatore per la compattazione dei. La vittima aveva 22e lavorava per l’azienda Corioni, che si occupa di servizi ambientali. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16, in via Comunale per Cinisello. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura die i Vigili del fuoco. Il tentativo di soccorso del 118, purtroppo, è stato inutile e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte del ragazzo. Notizia in aggiornamento L'articolosuldeidi 22proviene da Il Fatto Quotidiano.