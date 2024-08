Il miliardario Glasenberg al 5% di Technogym

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il magnate sudafricano Ivanpunta sullo sport italiano e dopo Pinarello ha deciso di investire suentrando al 5% nel capitale della società di Nerio Alessandri. Secondo quanto emerge dalle comunicazioni Consob e dal sito della società, a seguito di acquisti sul mercatorisulta titolare di un 3% a titolo personale e del 2% attraverso Spac (con il 3,75% dei diritti di voto). "Agli attuali prezzi di mercato la posizione vale circa 90 milioni" commenta Equita, ricordando che, ex ceo del gruppo minerario Glencore e con un patrimonio personale nel 2023 stimato da Forbes in 8,8 miliardi è anche un appassionato di sport, in particolare di ciclismo ma anche di triathlon.