Il Meeting infiamma le regionali Duello tra de Pascale e Ugolini I volontari | Qui si fa l’Italia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tanti volti che s’incontrano, sorridono. Cercando lo sguardo degli altri. Perché in fondo "siamo tutti parte di una grande famiglia – spiega Elena Parmeggiani, venuta da Bologna per il– Essere qui significa fare tantissime esperienze e ogni anno ne esco arricchita, riuscendo a condividere passioni e interessi con persone che la pensano come me". Quasi 800mila visitatori riempiranno i padiglioni della Fiera fino a domenica, ultimi giorno della kermesse di Cl. Accolti dai quasi 3milaimpegnati nella manifestazione. "Venire alogni anno significa incontrare persone, conoscerne di nuove, tornare a casa con qualcosa in più – spiega Lorenzo Farina, uno dei– Vengo dall’Emilia e ogni anno faccio di tutto per poter essere qui. È un modo per ’mettermi a nudo’ con gli altri e imparare da loro".