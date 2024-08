Il fuorigioco di Dazn certificato dagli ascolti

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Doveva essere la soluzione “a portata di mano”. Quella per guardare le partite (e gli altri eventi sportivi per cui sono state vinte le gare di bando per i diritti di trasmissione) anche se non si è a casa, utilizzando il proprio smartphone o semplicemente utilizzando il proprio nome utente e password da una smart tv o pc connesso a una rete internet, anche in un luogo di villeggiatura. All’inizio sembrava essere a basso costo, con prezzi stracciati rispetto alla concorrenza. Oggi, invece, le tariffe sono cresciute e molti altri problemi – non solo lato utente – sono emersi negli ultimi mesi. Il profondo rosso è stato confermatoregistrati da(per tutte le 10 partite dello scorso weekend) per la prima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.