Giada e la diagnosi di sclerosi multipla | reagisce e si qualifica per i mondiali crossfit in Texas

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Pesaro, 21 agosto 2024 – ??????A Ferragosto di due anni fa il mondo le crollava addosso. Oggi,Cerpolloni è in procinto di fare le valigie per volare in, dove sarà una delle due atlete italiane a prendere parte agli AdaptiveGames, (dal 19 al 22 settembre), una sorta di Paralimpiadi di questa specialità che prevede un circuito combinato di sollevamento pesi, ginnastica, corsa, bici, salto della corda. La 31enne pesarese gareggerà nella categoria ’Standing Diagnosed’ che comprende atleti con la sua patologia, ovvero la. Un nome che fa paura. E anche, all’inizio, un po’ ne ha avuta. Ma la sua forza interiore, il suo entusiasmo per la vita e le relazioni su cui può contare l’hanno fatta ripartire poco dopo unache a 29 anni poteva spezzarla.