Giacomo Passeri condannato all’ergastolo in Egitto il fratello | Siamo scioccati Lo Stato ci aiuti

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Pescara, 21 agosto 2024 –, il 31enne di Pescara da un anno recluso al Cairo, è. Lo rende noto ilAndrea che si dice "scioccato” per il verdetto e amareggiato per l’indifferenza da parte del governo. Il 31enne italiano è accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti dopo che il 23 agosto di un anno fa, fermato durante un viaggio in, ètrovato in possesso una piccola quantità di marijuana. "Lui si è sempre dichiarato innocente, si sente abbandonato – racconta Andrea–. L'altro giorno i giudici del Cairo hanno emesso la sentenza di condanna: ergastolo, con 25 anni da scontare nel paese.stupiti e, un epilogo che non ci saremmo mai aspettati". Rimarca ildi, che dopo la condanna, dice di non aver ricevuto alcun contatto dall'Ambasciata italiana al Cairo.