Fedez provoca Chiara nella nuova canzone ma su Instagram la rimpiange | Manchi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 21 agosto 2024)Ferragni: un amore che ha fatto sognare milioni di fan e che, nonostante la recente separazione, continua a suscitare emozioni forti, tanto sui social quantomusica. L’ultimo capitolo di questa storia sembra scritto a ritmo di rap e sotto il sole della Costa Smeralda, doveha lanciato unafrecciatina alla sua ex, ma senza nascondere il rimpianto per un passato che ancora lo tormenta.: la frecciatina nascosta nel nuovo singoloFerragni sono stati una delle coppie più iconiche e seguite del panorama italiano, un matrimonio che sembrava destinato a durare per sempre, almeno agli occhi dei fan. Tuttavia, la realtà è stata ben diversa, e la separazione, avvenuta in un clima di grande attenzione mediatica, ha lasciato segni evidenti, soprattutto nel cuore del rapper.