Dazn ha perso oltre 200mila telespettatori rispetto allo scorso anno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) I numeri non erano eccellenti neanche la scorsa stagione, ma i risultati della prima giornata del campionato di Serie A confermano l’emorragia degli ascoltine in meno (non sappiamo se questo dato sia il riflesso dei mancati rinnovi o nuovi abbonamenti, visto che la piattaforma non ha ancora diffuso questo parametro) si sono collegate alla piattaforma OTT per seguire le 10 partite che hdato il via alla nuova stagione del massimo campionato di calcio italiano. LEGGI ANCHE > Il fuorigioco dicertificato dagli ascolti Come abbiamo spiegato nell’approfondimento precedente, i dieci canali che htrasmesso singolarmente le dieci partite in programma tra sabato e lunedì hottenuto ascolti pari a 3.361.083 di utenti.