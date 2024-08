Carboni clamoroso dietrofront | lascia il River Plate e torna all’Inter! Situazione paradossale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Francodice subito addio aldopo poco più di un mese dal suo trasferimento! La clamorosa notizia riportata da TyC Sports che svela anche la nuova possibile destinazione del ragazzo ancora di proprietà dell’Inter.in Argentina.– È passato poco più di un mese dall’arrivo di Francoal, ma la sua avventura sembrerebbe già essere terminata. La storia del giovane esterno, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha preso una piega inaspettate nelle ultime ore, soprattutto dopo il cambio in panchina.era stato fortemente voluto da Martin Demichelis, l’ex allenatore del, che lo aveva portato a Buenos Aires con un’operazione che sembrava promettente sia per il giocatore che per il club.