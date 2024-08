Canevare padre e figlia si perdono durante escursione | tratti in salvo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Modena, 21 agosto 2024 – Si è trasformata in una brutta avventura l’di, rispettivamente 71 e 44 anni (originari di Casalecchio di Reno a Bologna) a, Fanano. I due infatti hanno perso l’orientamento e si sono trovati in una zona impervia, non riuscendo più a proseguire. Intorno alle 14 la richiesta di aiuto al 112. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri insieme al Soccorso alpino. I tecnici del Soccorso alpino si sono così calati dall’alto per recuperare le due persone ed una volta accertato che non sussistevano problemi sanitari,sono stati recuperati e riaccompagnati alla loro vettura.