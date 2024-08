Buoni libro senza anticipo | la svolta del Comune di Pontecagnano Faiano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIldiha aperto un avviso pubblico per i beneficiari del contributo destinato all’acquisto dei libri scolastici, per l’anno scolastico 2024/2025. L’iniziativa riguarda gli studenti della scuola secondaria di I e II grado, le cui famiglie abbiano un Isee che consenta l’accesso al supporto, ovvero non superiore ai € 13.300,00 euro. Una misura determinante per quei nuclei che, fino allo scorso anno, dovevano anticipare la somma dovuta alle cartolerie/librerie, per poi riceverla nei mesi successivi dall’ente comunale. Da quest’anno, invece, sarà possibile utilizzare il sistema “couponsbook”, ovvero lo strumento attraverso cui, procedendo all’iscrizione on-line collegandosi al link https://www.telemoney.