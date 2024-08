Botte e minacce al padre ed alla madre disabile | in manette 30enne pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Giovane di Latina Arrestato per Maltrattamenti in Famiglia La Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto un giovane del luogo, nato nel 1990, accusato di essere il presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’arresto è stato eseguito dai poliziotti della squadra volante a seguito di una segnalazione urgente deldel giovane, che ha denunciato un’ennesima violenta lite in corso. Precedenti e Provvedimenti Già Emessi Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, era stato destinatario di un provvedimento di Ammonimento emesso dal Questore di Latina il 30 luglio scorso, a causa di precedenti episodi di violenza domestica. All’inizio di agosto, il ragazzo era stato nuovamente arrestato dopo un’altra lite familiare, durante la quale aveva danneggiato un’auto della polizia prendendola a calci in uno stato di forte agitazione.