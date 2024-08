Bomba d’acqua a San Benedetto | Pioggia così mai vista la città ha retto bene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sandel Tronto, 21 agosto 2024 – Anche se il coc (centro operativo comunale) di Sanè stato chiuso intorno alle 19 di lunedì, per tutta la giornata di ieri gli interventi dei vigili del fuoco, del personale del Comune, della polizia locale, Picenambiente, protezione civile e Radio Club Piceno, sono andati avanti. parcheggio ex tirassegno "Dopo una giornata di lavoro intenso da parte di decine di persone a cui mi sento in dovere di rivolgere un ringraziamento veramente sentito – ha affermato il sindaco Antonio Spazzafumo al momento della chiusura del coc – il bilancio scaturito dal tavolo è di 39 interventi svolti dai vigili del fuoco e di una ventina ad opera dei volontari di Protezione civile.