Amici 24 la nuova edizione è pronta | data d’inizio due nuovi docenti e grandi ritorni

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’attesa per24 sta per terminare ora che l’si avvicina alla. Gli autori hanno fatto sapere che il talent show tornerà a metà settembre e qui tutti i nodi verranno finalmente sciolti. Non a caso ci sono diversi punti interrogativi riguardo ie alcuniprevisti nellaclasse. Stando ai rumors, due prof dello scorso anno saranno sostituiti mentre torneranno due allieve che hanno già partecipato nella passata24: arriva laE’ tutto pronto per24 che è ormai prossima alla prima puntata domenicale della stagione. La partenza è fissata per il 15 settembre 2024, la quale darà il via alla fase pomeridiana dove si conoscerà la classe che sognerà il Serale, ultimo step del format. La struttura del programma sarà sempre la stessa, ma alcuni protagonisti cambieranno.