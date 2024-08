Addio a Bennifer | Jennifer Lopez chiede il divorzio da Ben Affleck dopo due anni di matrimonio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 agosto 2024) LOS ANGELES – È ufficiale:ha chiesto ilda Ben, segnando così la fine del celebre duo noto come “”. La notizia è stata confermata dalla stessa star, che ha depositato la richiesta dipresso il tribunale di Los Angeles. Secondo fonti vicine alla coppia, non esiste un accordo prematrimoniale tra i due, un dettaglio che potrebbe complicare ulteriormente la separazione.e Bensi erano sposati duefa in una cerimonia intima a Las Vegas, ma le voci di crisi erano già iniziate a circolare dallo scorso maggio. Questi rumors sono stati alimentati da vari episodi, tra cui la solitaria apparizione della cantante al Met Gala e l’annuncio dell’annullamento della sua tournée, motivato dal bisogno di stare vicina alla famiglia.