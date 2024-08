Viaggiava da 8 anni senza assicurazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Sei veicoli sprovvisti diindividuati – e sanzionati - nella sola settimana di ferragosto. Questo il (preoccupante) riscontro numerico degli accertamenti effettuati dalla polizia locale di Formigine, anche grazie alle dotazioni tecnologiche come i tablet utilizzati dagli agenti e collegati con i varchi posti agli ingressi del territorio comunale. In un caso, si è trattato di un veicolo segnalato dalla coordinatrice di uno dei gruppi del Controllo del Vicinato, e si trattava di un’auto in sosta con una ruota sgonfia nei pressi della pista ciclabile vicina a un’area verde della frazione di Casinalbo. Quando gli operatori di polizia locale sono intervenuti hanno potuto accertare come l’fosse scaduta e il veicolo non fosse nemmeno in regola con la revisione.