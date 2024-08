Una tradizione che si ripete da 243 anni | torna l’Antica Fiera di Lastra

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 20 agosto 2024)A SIGNA – Si avvicina a grandi passi l’appuntamento più atteso di fine estate dia Signa,. In programma dal 30 agosto all’1 settembre teatro, musica, spettacoli, il concerto di Bobo Rondelli e della Last Minute Dirty Band, gli spettacoli per adulti e bambini al Giardino delle Mura, mercatini, mostra del bestiame e i tradizionali fuochi d’artificio musicali: questo e molto altro nella 243esima edizione dell’evento. Il programma si svolgerà nel centro storico in luoghi simbolo della città come piazza del Comune e le vie limitrofe, l’ex arena cinema estivo in piazza Garibaldi e soprattutto il Giardino delle Mura che quest’anno sarà uno degli spazi più vivi della manifestazione.