Tutto quello che c' è da sapere su Judas and the Black Messiah un bellissimo film da Oscar con un grande Daniel Kaluuya

(Di martedì 20 agosto 2024) La storia è vera. Ed è una di quelle che fa male. Perché racconta un momento storico molto difficile per la comunità afroamericana. Schiacciata tra due diversi punti di vista –di Martin Luther King e di Malcom X – e un solo obiettivo: la libertà. Bisogna tenere a mente questo quando si guardaand the(2021) di Shaka King. La pellicola arriva stasera in tv alle 21.15 su Rai 5. E quindi, anche in streaming su RaiPlay. Unmagnificamente intepretato dall’inglese(leggi qui il ritratto che abbiamo fatto su di lui) e dall’americano LaKeith Stanfield, già visti insieme nell’horror Scappa – Get Out (2017) di Jordan Peele.