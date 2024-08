Torna la Mostra del libro antico e della stampa antica a Città di Castello

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 agosto 2024) Come i pittori che, con l’obiettivo di rendere immortali le gestasignoria dei Vitelli, realizzarono i meravigliosi affreschi, unici in Umbria,dimora rinascimentale che la ospita, la manifestazione si propone di conservare la memoria e di valorizzare il pregio delle opere dell’ingegno e dell’arte lasciate nella storia da importanti autori letterari, maestri incisori e cartografi. Organizzata dall’Associazione Palazzo Vitelli a sant’Egidio, con il supporto dell’Amministrazione Comunale, sarà questa la ventiquattresima edizione di straordinario interesse culturale. Alla XXIV edizionedelparteciperanno 40 Espositori italiani ed esteri distribuiti in 35 stand. La sede sarà, Palazzo Vitelli a sant’Egidio, un edificio rinascimentale tra i più belli del centro Italia, ed in sintonia con i prodotti esposti.