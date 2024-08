Spagna l’assassinio di un 11enne scatena l’ondata di fake news razziste I pm | Scopo deliberato di suscitare odio contro i migranti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Una tragedia che diventa il pretesto di un’ondata di bufaledi movimenti dell’ultradestra. Come nel Regno Unito una quindicina di giorni fa così indopo lo strazio deldi un bambino di 11 anni, Mateo, accoltellato domenica mattina mentre giocava a calcio nel campo di una polisportiva di Mocejòn, un paesino di 5mila abitanti vicino a Toledo, in Castiglia La Mancia. Un fatto che ha sconvolto lae per questo ha coinvolto le più alte istituzioni, compreso il governo, con il premier Pedro Sànchez che ha espresso vicinanza alla famiglia e agli amici della vittima. L’omicida è un ragazzo di 20 anni, arrestato dopo 24 ore dalla guardia civil. E’ spagnolo, secondo la famiglia ha problemi psichici molto gravi. Anche per questo al momento non è noto il movente che ha spinto il giovane a ferire a morte il ragazzino mentre giocava con alcuni suoi amici.