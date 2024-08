Sinner sul caso doping | Esco da un periodo impegnativo e sfortunato | sono circondato da un team meticoloso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) “Ora mi lascerò alle spalle questomoltoe molto”. Così Jannikha commentato – tramite una nota ufficiale – la sua positività (ma involontaria) alper tracce di Clostebol. “Continuerò a fare tutto il possibile per garantire di continuare a rispettare il programma antidell’Itia e ho unintorno a me che ènel proprio rispetto”. La sostanza proibita era stata somministrata involontariamente durante il torneo Indian Wells quando il suo fisioterapista, Giacomo Naldi, aveva utilizzato una pomata per potersi curare un dito ferito. Entrato a contatto con la pelle didurante un massaggio, il tennista è stato dichiarato responsabile per quanto fatto dal suo. Ora l’Indagine è chiusa: il tennista non risponderà ad alcuna domanda aggiuntiva sul