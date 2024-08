Sinner positivo ma innocente al doping

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 agosto 2024) Prima di tutto la notizia. Jannikè risultatoad un controllo antiperché nel suo sangue sono state trovate tracce infinitesimali di Clostebol. Poche, pochissime: meno di un miliardesimo di grammo. E' accaduto durante il torneo di Indian Wells chiuso con una sconfitta in semifinale contro Alcaraz. Era il mese di marzo e la positività, a quanto pare riscontrata in due diversi controlli successivi, ha fatto sì che si avviasse un'indagine da parte della ITIA che è la International Tennis Integrity Agency, l'agenzia che si occupa di controllare la regolarità dei tennisti e di far rispettare le regole. Un'inchiesta definita "approfondita ed estesa" al termine della quale è stato acclarato che l’assunzione da parte didel famigerato e proibito Clostebol, steroide anabolizzante vietatissimo dalle regole anti, è stata involontaria.