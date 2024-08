Sinner positivo al doping per contaminazione da Clostebol | è innocente ma perde punti e montepremi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 20 agosto 2024) La notizia della positività aldi Jannikha fatto tremare per un attimo tutto lo sport italiano e non solo: il numero 1 del tennis mondiale è risultatoal metabolita delper una “involontaria” avvenuta tramite il suo fisioterapista, che però è bastata per fare risultare la sostanza proibita, in quantità infinitesimale, nelle urine del 22enne altoatesino. Il controllo risale al Masters 1000 di Indian Wells di marzo 2024, ma a renderlo noto oggi è lo stesso ufficio stampa dell’atleta, che ha comunicato l’innocenza dicome da sentenza al termine dell’inchiesta dell’International Tennis Integrity Agency. L’azzurro, però, nonostante sia stato scagionato, sarà comunque multato per “responsabilità oggettiva”.