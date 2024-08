Secondigliano | sorpreso con la droga La Polizia di Stato arresta un 21enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) Ladidurante un controllo anotano un un soggetto che elude il controllo, deteneva dellaNella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato, durante il servizio del controllo del territorio, nel transitare in via Sant’Andrea Avellino, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto rinvenendo, all’interno del marsupio, un involucro di hashish del peso di 50 grammi circa e 270 euro suddivise in banconote di vario taglio.Per tali motivi, l’indagato, identificato per ilnapoletano, ètratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolocon la