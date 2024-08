Sanremo 2025 tornano le Nuove Proposte | le novità del Regolamento

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 20 agosto 2024) Carlo Conti, dopo aver guidato con successo le edizioni del Festival didal 2015 al 2017, torna come direttore artistico e conduttore della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana, in onda su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio. E il viaggio verso la kermesse si apre ufficialmente con la pubblicazione online delcompleto che rivela alcuni cambi di rotta rispetto all’era Amadeus. Ma quali sono le principalidi? Intanto, torna la categoria delleche dopo alcune edizioni in cui era stata ‘assorbita’ senza differenziazioni rispetto ai Big viene riproposta. Saranno quattro i giovani artisti in gara per aggiudicarsi il titolo. Cambia anche il numero dei Campioni sul palco dell’Ariston: dai 30 del 2024 si scende a (un ben più ragionevole) 24. Foto da Ufficio stampa Ma leriguardano anche la modalità di votazione.