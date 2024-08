RIETI Scomparso nel nulla 23enne mobilitazione per le ricerche

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024) Lorenzo Colasanti, 23 anni, èdopo il turno di lavoro.delle forze dell’ordine e della comunità locale. Da domenica mattina, Lorenzo Colasanti, un giovane di 23 anni originario di, èsenza lasciare traccia. Il ragazzo, che lavorava in un locale della cittadina laziale, non ha fatto ritorno a casa dopo il suo turno di lavoro. Al momento della scomparsa, Lorenzo si trovava a bordo della sua auto, una Ford Fusion grigia con targa CB491NY, anch’essa svanita nel. Secondo le prime informazioni fornite dagli investigatori, l’ultima traccia del giovane è stata rilevata dal segnale del suo telefono cellulare, che si trovava in prossimità della sua abitazione, nella frazione di Santa Rufina di Cittaducale, nel primo pomeriggio di domenica.