Ranking Wta aggiornato a martedì 20 agosto 2024 | Sabalenka torna numero 2 Paolini insidiata da Pegula

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Il nuovoWta20, dopo il Wta 1000 di Cincinnati, vinto da Aryna. Se al comando rimane salda Iga Swiatek, al secondo posto sale proprio la bielorussa, che in virtù del titolo in Ohio scavalca Coco Gauff (vincitrice nel 2023). Sempre quarta la kazaka Rybakina, mentre Jasmineconserva il quinto posto per un soffio: alle sue spalle, Jessicadista infatti appena 8 punti. Per quanto riguarda le altre azzurre, invece, Cocciaretto e Bronzetti restano tra la 60^ e la 70^ posizione. Perde invece dieci piazze Martina Trevisan, scivolando al91, di poco davanti a Errani (94).