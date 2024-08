Previsioni meteo per Roma e Lazio | mercoledì 21 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024)per21– Giornata stabile e soleggiata su, con temperature estive in tutta la regione.Leper la giornata di21indicano una situazione stabile e soleggiata sue su gran parte del. A, il cielo sarà sereno sia al mattino che nel pomeriggio, con temperature che oscilleranno tra i 23°C e i 34°C. La serata e la nottata non vedranno cambiamenti significativi, mantenendo condizioni di bel tempo.Anche nel resto del, i cieli rimarranno prevalentemente soleggiati durante le ore diurne. Nel pomeriggio si potrebbero formare alcuni addensamenti nuvolosi sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo. La stabilitàrologica continuerà anche in serata e nottata, con cieli sereni o poco nuvolosi.