Poliziotti feriti Scarcerato il 40enne ubriaco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) In udienza ieri mattina davanti al giudice Cosimo Pedullà e al viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani, ha chiesto scusa per l’accaduto. E si è giustificato sostenendo che aveva bevuto in seguito a un diverbio domestico ma che non voleva fare del male a nessuno se non a se stesso. Alla fine per Mohamed Bounawara,di origine tunisina residente a Cervia e accusato di resistenza e lesioni, il giudice ha convalidato l’arresto della polizia disponendo l’obbligo di firma tre giorni a settimana. Il suo legale - l’avvocato Massimo Martini - ha chiesto un termine a difesa per l’inizio del processo: l’obbiettivo è quello di chiarire l’esatta dinamica attraverso la quale uno dei due agenti intervenuti per calmare il, ha riportato la frattura scomposta della tibia destra tanto da dovere essere sottoposto a intervento chirurgico.