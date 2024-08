Pardo | Inter favorita per lo scudetto ma non facciamo questo errore!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024)parla del campionato di Serie A, iniziato nello scorso weekend. L’, nonostante il mezzo passo falso a Genova, rimane la. Ma occhio ad un’altra squadra. LOTTA– Su Radio 24, durante il programma Tutti Convocati, Pierluigiha parlato delle squadre in lizza per la vittoria finale dello. Oltre ai nerazzurri di Milano, il telecronista aggiunge anche quelli di Bergamo. Le sue parole: «L’Atalanta ovviamente non è. Perché secondo me rimane sempre l’è quellaper quanto fatto e per come è stata costruita, ma sarebbe sbagliato non inserire la Dea in quel lotto di squadre attrezzate per vincere lo».