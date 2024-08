Nubi sul calzaturiero Peggiorano i dati delle esportazioni | crollo del 25 per cento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Si addensano lesul distretto di San Mauro Pascoli, ma la colpa, questa volta, non è del meteo: a peggiorare l’umore degli operatori del, ieri mattina, ha contribuito l’ultimo report sulledei distretti industriali dell’Emilia-Romagna, rilasciato dalla Direzione studi e ricerche di Intesa San Paolo. Il monitoraggio, relativo al primo trimestre del 2024, non fa che confermare – conulteriormente peggiorati – l’andamento negativo dei mercati esteri per le calzature ‘made in San Mauro’: con appena 45 milioni di euro di ricavi, il distretto fa registrare, infatti, un drammatico -24,6% rispetto ai primi tre mesi del 2023. L’annata scorsa, peraltro, aveva già lasciato intravedere i primi segnali della crisi, chiudendo in calo del 6,6% rispetto al 2022.