L’odissea dei passeggeri fiorentini a Madeira | Bloccati da tre giorni è un incubo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Firenze, 20 agosto 2024 – «Siamoqui a Funchal dal 17 agosto. Non sappiamo ancora quando torneremo. Non ce la facciamo più, vi prego di trovarci una soluzione per tornare alle nostre vite". Dalla vacanza aall’il passo è stato breve per 5 giovani di Scandicci e Firenze: Federico Bottai, Giulia Bernocchi, Alessia Bernocchi, Leandro Bianchi e Xhesika Shkembi. Il loro destino accomunato a quello di tanti viaggiatori delle compagnie low cost (Wizz Air e Ryanair come sottolineato anche dal ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini) che avevano sceltocome meta per le loro vacanze, e che per via delle condizioni meteo sono rimasti a terra. "Il nostro volo di rientro – raccontano i ragazzi – era programmato per il 17 agosto con Ryanair e scalo a Lisbona.