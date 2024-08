La storia Ecco il mio rugby in bianco e nero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Wolfango Arcangeli, 78 anni, era uno dei quindici ragazzi che scesero in campo il 19 ottobre 1969, dunque quasi 55 anni fa, a Modena per la prima partita del Pesaro. Il suo ruolo era tallonatore, fra i primi tre della prima linea della mischia. Wolfango è stato anche dirigente in B, la corrispondente dell’attuale serie A, e con Peter Cunnigton allenatore. Wolfango, come cominciò tutto? "Nel ’69 giocavo a calcio nel campetto di madre Flora. Avevo le scarpe con i tacchetti e un certo Stefano venne a casa mia a chiedermele in prestito perché voleva provare a giocare anel vicino campo di Loreto. Gli dissi di no, che volevo provarci io: avevo visto la palla ovale e mi incuriosiva" La prima volta? "Ci dettero appuntamento alla stazione del treno per la prima trasferta a Modena, ma uno di noi non si presentò per paura di farsi male in vista di un esame di studi.