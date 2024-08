La prossima gara Si torna ad allenarsi Testa già alla Cremonese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Dopo il giorno di riposo avuto ieri, la Carrareseal lavoro oggi per iniziare a preparare la difficile trasferta di Cremona di sabato alle 20,30. Ci si aspetta un altro grande esodo di tifosi azzurri dopo quello verificatosi allo stadio Dino Manuzzi di Cesena dove erano presenti 513 supporters apuani. Il viaggio allo "Zini", in effetti, è molto più agevole a causa della minor distanza (circa 180 chilometri per un paio di ore d’auto). Per la seconda giornata di campionato mister Calabro riavrà a disposizione Illanes e Cicconi, che hanno scontato le squalifiche, mentre saranno da valutare le condizioni di Grassini che ha saltato l’impegno di Cesena per un problema fisico.