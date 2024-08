La Pallavolo Rozzano vince tutto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Leonesse pronte a ruggire. Sono le atlete delVolley, un’associazione sportiva che in soli quattro anni ha raggiunto la vetta ai provinciali Csi sotto la guida tecnica di Nicolas Peloso, arrivato dall’Argentina su segnalazione di un collaboratore di Julio Velasco. Quattro anni fa era un sogno. Sia sociale che sportivo. Era il desiderio di alcuni appassionati didi offrire non solo un’occasione di svago, ma un’opportunità per quelle giovani che ambiscono a entrare in storiche squadre italiane e, perché no, in Nazionale. LaVolley ha raggiunto la vetta dei provinciali Csi con cinque delle sei squadre che hanno partecipato. L’under13 e l’under16 si sono distinte anche al campionato regionale, arrivando rispettivamente seconda e quarta. Oggi sono quasi 200 le atlete sotto rete.