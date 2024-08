La linea Duregon arriva in Senato Il presidente dell' Anif | Miglioriamo la salute

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 agosto 2024) Inserire la pratica sportiva nella ricetta medica e permettere di portare le spese'attività prescritta in detrazione per guadagnare ine abbattere la spesa per la sanità pubblica. Questo, in sintesi, il disegno di legge presentato alcuni giorni fa dalla senatrice Daniela Sbrollini, sottoscritto da tutti i partiti in X Commissione al. Un progetto che ha radici lontane, proposto da- Associazione Nazionale Impianti Sportivi e Fitness, e finanziato da privati una decina di anni fa con la fondazione del Movimento per la. Presentato all'allora ministroFazio, venne adottato sperimentalmente prima dall'Emilia Romagna, poi da Veneto, Lombardia, Piemonte e altre regioni.