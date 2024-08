Il Camaiore punta alla promozione Orlandi | Non ci nascondiamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Nella seconda stagione di Albertosulla panchina della Rotellistica, il giovane sodalizio presieduto da Matteo Crudeli alza l’asticella. Con una rosa rafforzata dall’innesto di un fuoriclasse come Davide Motaran e del portiere Taiti, i bluamarantono a essere protagonisti nel girone B di serie A2., che rosa ha a disposizione? "Oltre a tante conferme (a parte l’addio all’hockey di Emiliano Brunelli, ndr), abbiamo inserito un campione come l’ex Valdagno Davide Motaran che, anche se gli anni passano, in un torneo come quello di A2 porterà sicuramente la sua esperienza e le sue capacità tattiche e anche fisiche. Insieme a lui, Mattia Taiti che, pur non avendo giocato molto a Forte dei Marmi, viene da anni di lavoro con Riccardo Gnata ed è cresciuto molto rispetto a quando l’ho lasciato.