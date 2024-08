Guida con la patente del gemello scappa dal posto di blocco e provoca un incidente Maxi multa in arrivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Firenze, 20 agosto 2024 - Si è allontanato facendo a zig-zag tra le auto per eludere il controllo della polizia municipale ma la fuga è finita dopo un paio di chilometri. E per il conducente, alladi una vettura sotto sequestro e senza assicurazione con ladel fratello, sono scattate le multe. È successo ieri mattina. Le pattuglie del Reparto di Rifredi, impegnate in undi controllo in via Forlanini, hanno intimato l'alt a un suv con a bordo il solo conducente. L’uomo inizialmente ha rallentato accostandosi, poi improvvisamente ha accelerato e, procedendo a zig-zag, si è diretto verso viale Guidoni. A questo punto le pattuglie si sono messe all’inseguimento rimanendo a distanza ravvicinata per evitare rischi alla circolazione.