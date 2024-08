Guerra Gaza Biden | Hamas si sta tirando indietro ma intesa ancora possibile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 agosto 2024) (Agenzia Vista) Usa, 20 agosto 2024 "Continueremo a lavorare per riportare a casa gli ostaggi, porre fine allae portare pace e sicurezza in Medio Oriente. Qualche giorno fa ho scritto un trattato di pace per, ho avanzato una proposta che ci ha avvicinato alla realizzazione. Stiamo lavorando 24 ore su 24 per prevenire unapiù ampia, riunire gli ostaggi con le loro famiglie e aumentare l'assistenza umanitaria, sanitaria e alimentare a, per porre fine alle sofferenze dei civili palestinesi. Si potrà finalmente arrivare ad un cessate il fuoco e porre fine a questa". Così Joenel discorso che ha fatto alla convention dem di Chicago. Democratic National Convention Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev