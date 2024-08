Grillo | non negoziabili nome e 2mandato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 20 agosto 2024) 14.54 Beppe,garante del M5s,scrive sul suo blog ad "attivisti, portavoce e sostenitori". "E' un momento cruciale. Ascoltate la vostra coscienza, non smarriamo la rotta". "I nostri tre pilastri, simbolo,e regola del secondo mandato non sono in alcun modoe non possono essere modificati a piacimento",scrive. "Custodiamo e proteggiamo ciò che abbiamo costruito insieme. Il Movimento è e deve rimanere una forza di cambiamento autentico e,per farlo,dobbiamo rimanere fedeli ai principi fondativi".