Grave incidente stradale a Frattura | un morto e un ferito sul sentiero montano

(Di martedì 20 agosto 2024)(Scanno) – Un tragicosi è verificato ieri sulla strada che collega il borgo semi abbandonato dial Piano delle Cinquemiglia, in direzione Roccaraso. Un 40enne romano ha perso la vita dopo che il fuoristrada su cui viaggiava si è ribaltato, precipitando per circa seicento metri lungo il. Insieme alla vittima si trovava anche una giovane di circa 20 anni, che è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Sulmona. Le sue condizioni, fortunatamente, risultano essere discrete. Sul luogo dell’sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Sulmona e i volontari del soccorso alpino e speleologico. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del ribaltamento.