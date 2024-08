Ex star ciclismo del Venezuela muore soffocata in casa a Las Vegas

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) L’ex campionessa didel, Daniela Larreal Chirinos, è stata trovata morta nella suadi Lasdopo essersicon del cibo. Secondo quanto riportano i media Usa la donna, oggi 50enne, si era trasferita a Lasdopo essersi ritirata dallo sport e lavorava in un hotel nella città del Nevada. L’allarme è scattato proprio quando non si è presentata al lavoro senza aver avvertito. Il medico legale sta ancora esaminando la causa della morte, ma la polizia avrebbe individuato resti di cibo solido nella sua trachea, e sospetta che sia morta per asfissia. Larreal era una delle atlete piu’ note del: ha partecipato cinque volte alle Olimpiadi, la prima volta ai giochi di Barcellona del 1992, mentre l’ultima a Londra nel 2012.