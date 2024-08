Enzo Paolo Turchi conferma il suo ingresso al GF la moglie gelossissima | Testa bassa con le altre

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) Alfonso Signorini sta lavorando per la nuova edizione del Grande Fratello e manca sempre meno all’inizio del reality più famoso di Italia. Da mesi ricorrono molte indiscrezioni sui nomi dei possibili concorrenti. La caccia ai prossimi inquilini della casa più spiata d’Italia è infatti il gioco social del momento. Ma adesso finalmente sarebbe (quasi) ufficiale il nome del primo concorrente: si parla infatti, del celebre ballerino e coreografo. Addirittura suaCarmen Russo, gli avrebbe dato alcune direttive su come comportarsi nel realityha anche confidato un timore personale legato all’esperienza nella casa del Grande Fratello: la sensazione di vivere in una bolla, come gli ha suggerito la stessa Carmen. Ma, nonostante questo, ha tenuto a precisare che la loro relazione non è mai stata così solida.