Con Alain Delon abbiamo fatto l’amore dietro la sua roulotte-camerino in piedi come i ragazzini Ma ho un rimorso | la confessione Dalila Di Lazzaro

(Di martedì 20 agosto 2024) Le strade diDisi sono incrociate più volte, un tira e molladi seduzione e di lavoro. I due infatti hanno recitato insieme in “Tre uomini da abbattere (Trois hommes à abattre)”, film del 1980 diretto da Jacques Deray. Il primo incontro risale a Montecarlo: “Mi avevano invitato e arrivai al Gp di Formula 1 nella Cadillac di una ricca pazza con un gruppo di amiche. – ha ricordato a Il Corriere della Sera – Entrammo all’Ho?tel de Paris, la hall affollatissima, all’epoca era un grande evento () Indossavo una tutina a righe bianche e blu, ero abbronzata, biondissima, la schiena nuda. Tutta quella gente spintonava, mi ritrovai in fondo alla hall accanto all’ascensore, cone Mireille Darc. Lei premette il pulsante, lui mi guardo? e mi mando? un bacio. Per me era un mito. Belloil sole. Fini? li?”.