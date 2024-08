Caso Sterling il più pagato rimane in tribuna | il surreale progetto del Chelsea con 15 esuberi e contratti a tempo indeterminato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Il troppo stroppia e Enzo Maresca rischia di giocare con due squadre. Otto portieri e oltre 30 giocatori di movimento per un totale di 43 in rosa (The Athletic ne conta 53 di proprietà, la BBC addirittura 55). La Premier League è appena cominciata ma ilsta trascurando una situazione ingestibile sotto ogni punto di vista. Da qui, il paradosso Blues: nella prima giornata di campionato contro il Manchester City, Raheem– il calciatore piùdella rosa con un ingaggio annuo di 10,8 milioni di euro – non è stato convocato per ‘scelta tecnica’. I legali dell’esterno inglese hanno chiesto chiarezza riguardo la sua posizione in squadra: “Raheem ha un contratto colper altri tre anni e le sue aspettative erano che facesse parte della squadra per questa partita.