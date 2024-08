Cantanti di Sanremo 2025 i loro obblighi e il rischio squalifica | cosa non possono fare

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 20 agosto 2024) La Rai oggi ha diramato il nuovo regolamento per il prossimo Festival die iin gara dovranno, se non vogliono essereti, rispettare numerose regole. Come sappiamo, i Big in gara saranno “solo” 24 e tuttisaranno scelti personalmente dal direttore artistico del Festival di, ovvero Carlo Conti. La canzone dovrà essere in italiano e potrà contenere solo piccolissime parti in dialetto / altre lingue / versi inventati a patto che non ne snaturino il significato. Insomma, se Geolier avesse presentato I P Me, Tu P Te il prossimo anno non sarebbe stato preso. La lunghezza del singolo dovrà essere di massimo tre minuti e mezzo e potranno parteciparesingoli, duo, gruppi e collaborazioni varie.