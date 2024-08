Calciomercato com – Roma passi avanti per Djalò | quanto può incassare la Juventus|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 20 agosto 2024) 2024-08-20 14:15:00 Arrivano conferme: Torna a farsi caldo, se non rovente, l’asse che uniscee Torino. Da Huijsen a gennaio a Soulé a luglio, tra lae la Juventus i dialoghi sono sempre aperti. Ora Ghisolfi sta provando a portare nella Capitale il difensore portoghese Tiago Djaló, contatti costanti nelle ultime ore. L’ex Lille non rientra nei piani di Thiago Motta e ha chiesto la cessione. OK PER LA FORMULA – Lasta trattando con la Juventus la cessione dicon la formula del prestito con diritto di riscatto. Le parti non sono lontane, c’è apertura sulla formula della cessione a titolo temporaneo. Gli agenti che avevano portato il classe 2000 a Torino sono in ottimi rapporti con lae questo può diventare un fattore determinante.