Allerta maltempo in 10 regioni | le previsioni meteo di oggi

(Di martedì 20 agosto 2024) Fulmini, grandine e pia:gialla in gran parte dell’Italia, emergenzain 10Ilsi abbatte nuovamente sull’Italia, portando con sé un mix di fenomeni atmosferici intensi che vanno dai fulmini alle grandinate, passando per forti raffiche di vento e temporali. La giornata di, 20 agosto, vede scattare l’gialla in ben 10del Paese a causa di una perturbazione che persiste sul territorio nazionale. Questa situazionerologica avversa si concentra principalmente sulle aree adriatiche centro-meridionali e sul basso Tirreno.– notizie.comL’allarme riguarda specificatamente alcune zone dell’Emilia-Romagna e delle Marche, oltre a Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e parte della Sicilia.