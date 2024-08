Alessandro Matri spegne 40 candeline la speciale dedica di Federica Nargi

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di martedì 20 agosto 2024)parole speciali sui social adper il suo compleannofesteggia 40 anni,gliparole piene d’amore La storia d’amore traè iniziata 16 anni fa e procede a gonfie vele, insieme hanno costruito una meravigliosa famiglia e si mostrano sempre complici e innamoratissimi. Il 19 agosto l’ex calciatore ha spento 40e in occasione del suo compleanno la compagna gli hato parole piene d’amore sui social. Tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram che li ritrae insieme ha aggiunto unadidascalia, in questa si legge: “40 anni sono arrivatiiii, 16 insieme, 2 figlie, innumerevoli città, e troppi scatoloni per contarli.